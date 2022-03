Skal tilby 600 «deleie»-leiligheter i Trondheim: – De aller fleste ønsket at vi skulle få flere inn på boligmarkedet

Kina skal ha bedt Russland vente med Ukraina-krigen til OL var over

Saken oppdateres.

Like før åpningsseremonien i Beijing den 4. februar skal de to landene ha skrevet under på en erklæring der de fordømmer utvidelsen av Nato og ønsker å etablere en ny verdensorden med «ekte demokrati».

OL var ferdig 20. februar. Fire dager senere invaderte Russland Ukraina.

Det graderte dokumentet ble ifølge New York Times plukket opp av en vestlig etterretningstjeneste, som vurderte det som troverdig. Andre har tatt til orde for at dokumentet ikke sier noe om Kinas direkte kjennskap til Putins krigsplaner.

– Dette er spekulasjoner uten grunnlag, og har som hensikt å gi skyldfølelse og sverte Kina, sier den kinesiske ambassadøren Liu Pengyu til avisa.