Russland takker nei til Nato-øvelsen Cold Response

Saken oppdateres.

Russland har takket nei til å observere Nato-øvelsen Cold Response.

Russland var invitert av Norge til å observere øvelsen, slik de pleier å være, men har nå takket nei, ifølge NRK.

– De har meldt tilbake at de ikke kan delta. Det får vi respektere, sier generalløytnant Yngve Odlo, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Han vil ikke spekulere på om avslaget handler om krigen i Ukraina, men han hadde helst sett at russerne takket ja til invitasjonen.

– Jeg mener helt personlig at vi som har et mandat om å utøve vold på statens vegne er åpne om hva vi gjør. Sånn sett hadde jeg gjerne sett at russerne hadde tatt seg tid til å komme og observere. Vi har ikke så mye skjule rundt dette, sier Odlo.

Nato-øvelsen Cold Response finner sted i Norge i mars og april. Rundt 30 000 soldater fra 27 nasjoner deltar.