Putin: Vestlige sanksjoner minner om en krigserklæring

Saken oppdateres.

I talen gjentar han at Russland ønsker en «demilitarisering» av Ukraina og at landet må erklære seg nøytralt, skriver Sky News.

Talen skjedde under et TV-sendt møte med ansatte i det russiske flyselskapet Aeroflot, som fra 8. mars innstiller flyginger til alle land bortsett fra Hviterussland.

Vestlige land har innført harde sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina, med sikte på å svekke den russiske økonomien.

Under talen sa Putin også at han ikke har noen planer om å innføre unntakstilstand i Russland. Det er frykt for at en slik innføring kan føre til ytterlige innstramming for medier og politisk opposisjonelle.

– Unntakstilstand bør bare innføres i tilfeller der det er aggresjon utenfra. Det opplever vi ikke for øyeblikket, og jeg håper vi ikke vil gjøre det, sa Putin.

Han sa også at Russland vil anse ethvert land som forsøker å innføre en flyforbudssone over Ukraina som en del av konflikten.

– Enhver handling som går i den retningen vil bli betraktet av oss som at det landet deltar i en væpnet konflikt, advarte han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kritisert Nato og USA for å ikke ville opprette en slik flyforbudssone over Ukraina.

Ifølge den russiske presidenten er «ødeleggelsen av militær infrastruktur» nesten ferdig i Ukraina. Han nevnte spesifikt våpenlagre og ammunisjonslagre.