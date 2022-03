Kvinne pågrepet i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen

– Jeg må stole på at RBK ønsker meg her

Pågripelsen skjedde i bydelen Westminster i London tirsdag morgen. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter, skriver politiet i en pressemelding.

Kvinnen sitter tirsdag i politiets varetekt i London.

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet på den norske studenten i London natt til 14. mars 2008. Kort etter at den norske kvinnen ble funnet drept, rømte Abdulhak til Egypt og siden til Jemen.

Fakta om Martine-saken Martine Vik Magnussen (23) fra Asker var student ved Regent's College i London. Hun ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde.

Hun ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak.

Abdulhak forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant.

Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol.

Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått.

Britisk politi har siden rettet jevnlige appeller til den mistenkte om å melde seg.

Tirsdag 8. mars 2022 opplyste britisk politi at en kvinne i 60-årene er pågrepet i London i forbindelse med saken. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter.

Metropolitan Police i London omtaler pågripelsen av kvinnen som et betydelig framskritt i etterforskningen.

– Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke vil forsvinne. Jeg og mitt team vil fortsette arbeidet, og bruke alle muligheter, for å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia. Hans status som ettersøkt vil bestå, og vi vil ikke hvile vår innsats i å søke rettferdighet for Martines familie, uttaler etterforskningsleder Jim Eastwood ved Metropolitan Police.

Han opplyser at Martine Vik Magnussen familie er informert om utviklingen i saken.

– Selv om dette er et positivt steg framover, gjenstår det fremdeles mye arbeid, sier Eastwood.