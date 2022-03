Åge-filmen er best på scenen og i alvor 4

Bussbillettene til AtB i Trondheim er for dyre

Svarer psykologer: Større problem at helsepersonell nøler med å melde

Isolasjonen har skjedd samtidig som vi skulle opplevd verden og møtt nye venner for livet

Her kjører Espen inn i Ukraina for andre gang siden krigen startet

Plan for å lempe på koronarestriksjonene klar i Tyskland

Mann levde to måneder med grisehjerte

Isolasjonen har skjedd samtidig som vi skulle opplevd verden og møtt nye venner for livet

Her kjører Espen inn i Ukraina for andre gang siden krigen startet

Saken oppdateres.

– Det er et vanvittig stort behov. Behovet er ikke bare i Ukraina. Behovet er nå i Krakow og overalt i Polen. Fordi mange av de andre bussene du ser kjører innover her, de henter folk som bare blir sluppet av i Polen med beskjed om å klare seg selv, sier en engasjert Espen Hovde til NTB ved grensepasseringen Korczowa – Krakovets.

LES OGSÅ: Da Anna (11) forlot pappa i Lviv, gråt hun. Det er bare 12 timer siden

Sent onsdag kveld rullet bussen hans over grensen til krigsherjede Ukraina, hvor planen er å dele ut vann og annet materiell i byen Lviv og fylle opp bussen med folk som vil ut.

LES OGSÅ: Frustrert Wolden - savner klare svar om Ukraina-flyktningene

Mange ber om hjelp

– Jeg har hele tiden familier som ringer og spør: Kan du komme og hente oss. Kan du hjelpe oss. Dessverre så klarer vi jo ikke å hente alle, sier Hovde.

For bare to dager siden – mandag kveld – satt bussjåføren i studio hos NRK på Marienlyst i Oslo i Dagsnytt 18 og fortalte om sin første tur til Ukraina, hvor 29 flyktninger ble hentet ut.

LES OGSÅ: - I Norge vet vi at Nato kommer om noe skjer. Her er det vi som er Nato

Deretter satte han seg i bussen og kjørte nedover igjen.

Med seg har han en liten gruppe støttespillere og denne gangen også en buss nummer to. I ryggen har de også en folkefinansiering gjennom Spleis og donasjoner fra blant andre Flytoget og Linne hotell og Olavsgård hotell.

Støre advarte

Og Hovde er langt fra alene. Daglig legger nordmenn ut Facebook-poster om at de fyller opp biler og busser med materiell og drar ned til grenseområdene for å dele ut nødhjelp og hente flyktninger med seg tilbake.

LES OGSÅ: Slik sjekker du om informasjonen fra krigen er sann eller ikke

Tidligere i uken gikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ut i VG og advarte mot privat busshenting av flyktninger.

– Viljen til å hjelpe som ligger bak dette vil jeg anerkjenne, men jeg vil veldig sterkt understreke at den beste måten vi kan gjøre det på nå, er å gjøre det via de erfarne og etablerte hjelpeorganisasjonene, sier Støre.

Støres poeng var blant annet at flyktningsituasjonen kan bli kaotisk og umulig å håndtere hvis man ikke lykkes med samordning og organisering.

LES OGSÅ: Ukrainske Dania: - Vi kan ikke leve under Putin, han er gal og en løgner

– Begriper ikke

Hovde har liten forståelse for utspillet.

– Støre får mene hva han vil. Men når folk er på flukt … mener han da at de bare skal være på flukt, og at vi ikke skal gjøre noe med det? Jeg kan ikke skjønne og begripe det, sier bussjåføren.

Han påpeker at det er mange organisasjoner til stede ved grensen med nødhjelp, men at det trengs transport ut derfra for å unngå kaos.

Skuffet over staten

– Flyktningene trenger hjelp til å komme seg videre i Europa, sier han.

I stedet for det han mener er nedsnakking av de utallige private initiativene, mener Hovde at staten kunne ha støttet opp om dem.

– Staten har midler. De kunne lett ha sponset busser. Vi kunne ha kjørt 100 busser, 200 busser hit, sier han.

Selv skal han i hvert fall tilbake til Ukraina etter denne turen også.

– Jeg skal fortsette til dette er over, sier han.