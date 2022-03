Redningsaksjon i utbombet teater hindres av intense gatekamper

To måneder med Rekdal: Her er sjefens tydelige dom

Det var intense kamper om det store stålverket Azovstal, som ordføreren i byen sier at regjeringsstyrkene er i ferd med å miste kontrollen over. En talsmann sier at stålverket, som er et av Europas største, er i ferd med å ødelegges fullstendig.

Gatekamper hindret samtidig en redningsaksjon for hundrevis av mennesker som sitter fanget i ruinene av et teater som ble bombet av Russland onsdag.

Ordfører Vadym Bojtsjenko sier til BBC at redningsmannskapene bare kan hjelpe folk ut av teaterruinene i periodene med opphold i kampene.

- Det er stridsvogner, artilleribeskytning og alle mulige typer våpen som blir brukt i området, sier ordføreren lørdag til kanalen.

Intens bombing

Russiske styrker har omringet den viktige havnebyen ved Azovhavet, som har vært utsatt for intens bombing i snart en uke. 80 prosent av boligene i byen er ødelagt, ifølge lokale myndigheter.

- Barn og eldre dør. Byen er rasert og visket vekk fra kartet, sa politisjef Michail Versjnin i en video som var filmet i en av byens gater, overstrødd med bygningsrester.

Lørdag ble det også meldt at sju sivile ble drept av russisk artilleri i Butsja, nordvest for Kyiv, og i Donetsk-regionen opplyser lokalt politi at flere titall mennesker er døde og såret i angrep.

Ukrainsk politi sier at minst 37 boligblokker i åtte byer og landsbyer i regionen er skadd etter russisk artilleri- og rakettbeskytning.

BBC melder at redningsarbeidet fortsetter i en militærleir ved buen Mykolajiv, der 200 soldater lå og sov da brakkene i leiren ble truffet av tre russiske raketter.

Hypersoniske missiler

Lørdag morgen sa det russiske forsvarsdepartementet at de anvendte hypersoniske missiler for å ødelegge et stort ukrainsk våpendepot ved byen Ivano-Frankivsk vest i Ukraina.

Hypersoniske raketter går ti ganger så fort som lydens hastighet, noe som gjør det svært vanskelig å avskjære dem eller skyte dem ned.

FN opplyste lørdag at minst 847 sivile, hvorav 64 barn, er drept i Ukraina siden Russland invaderte 24. februar. Det er 31 flere i forhold til dagen før, ifølge FNs kontor for menneskerettigheter OCHCR. 1 399 sivile er registrert såret, inkludert 78 barn.

OHCHR sier det virkelige tallet på drepte sivile hittil trolig er langt høyere.

Ordfører Vitalij Klitsjko i Kyiv sier at minst 200 sivile er drept i Ukrainas hovedstad etter at krigen brøt ut, og at over 2 millioner innbyggere fremdeles oppholder seg i byen, som hadde om lag 3 millioner innbyggere før krigen brøt ut.

Vanskelig å nå beleirede byer

Jakob Kern, som koordinerer hjelpearbeidet i Ukraina for FN, sier at flere hundre tusen mennesker er innesperret i beleirede byer i landet, og at hjelpeorganisasjonene sliter med å nå fram til dem.

Han sier utfordringen er å komme seg fram til byene som er omringet av russiske soldater, eller som er i ferd med å bli omringet.

Mangelen på humanitær tilgang gjør det nesten umulig å levere forsyninger til de tre beleirede byene Mariupol, Kharkiv og Sumy.

Ifølge Kern er det vanskelig å finne lastebilsjåfører som er villige til å frakte forsyninger, som pasta, ris og hermetisert kjøtt, til områdene.

Lørdag morgen opplyste den ukrainske visestatsministeren Iryna Veresjtsjuk at Ukraina og Russland var blitt enig om å opprette ti humanitære korridorer for å evakuere folk fra beleirede byer, blant dem Mariupol, byer rundt Kyiv og i Luhansk-regionen. Sent lørdag var det ingen nyheter om slike korridorer.

Etter at krigen brøt ut, er til sammen rundt 10 millioner ukrainere drevet på flukt, ifølge FN. 6,5 millioner er internt fordrevet og 3,2 millioner har flyktet til naboland.

6600 evakuert lørdag

Sent lørdag ble det opplyst at over 6 600 mennesker ble evakuert i løpet av dagen fra flere byer gjennom slike korridorer, over 4 100 av dem fra Mariupol.

Sveitsiske banker

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømte lørdag sveitsiske banker og firmaer som Nestlé som fortsetter å handle med Russland.

I en videotale til tusener av demonstranter i sentrum av Sveits' hovedstad oppfordret han de sveitsiske bankene til å fryse midler som tilhører den russiske eliten.

– Forretningslivet fortsetter i Russland selv om våre barn dør og våre byer blir rasert, sa han og rettet sinnet spesielt mot Nestlé.

Video fra åpen gate

Zelenskyj opptrådte tidlig lørdag morgen også i en video som ble tatt opp på gata utenfor presidentkontorene i Kyiv, et bevis for omverdenen på at han holder stand i hovedstaden.

Han beskyldte Russland for å prøve å sulte ut Ukrainas byer, men advarte om at det vil koste Russland dyrt å fortsette invasjonen. Han oppfordret igjen Russlands president Vladimir Putin til å møte ham for å stanse krigen.

– Tiden er kommet for å gjenopprette Ukrainas territorielle integritet og rettferdighet for landet. Ellers vil kostnadene til Russland bli så høye at dere aldri vil være i stand til å reise dere på flere generasjoner, sa han.

Forsvarer seg

Putin selv prøvde å forsvare krigen i Ukraina i en telefonsamtale lørdag med Luxembourgs statsminister Xavier Bettel.

Putin refererte i samtalen til «de ustanselige rakettangrepene til ukrainske styrker mot Donetsk og andre byer i folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, som har ført til mange sivile ofre», ifølge en pressemelding fra Kreml.

Bettel, som snakket med Putin også tidligere i uka, sa at hans formål med samtalen var å bidra til å trappe ned den nå 24 dager lange konflikten. Han sa han er spesielt urolig for den forverrede situasjonen i den beleirede byen Mariupol, og at han er sjokkert over angrep på sivile fasiliteter.

Bettel tvitret at bildene «som når oss fra Mariupol er utålelige. Målet må være nedtrapping, innføring av våpenhvile og en videre forhandlingsprosess».