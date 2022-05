Sverige og Finland leverer sine Nato-søknader

CNN: Vestlig plan for å frakte ut korn fra Ukraina

I forkant var det planlagt en enkel seremoni ved hovedkvarteret, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

Sveriges Nato-ambassadør Axel Wernhoff og hans finske kollega Klaus Korhonen overleverte søknadene sammen.

Nato-kilder har tidligere sagt at det umiddelbart etterpå skal være et møte for alle Nato-ambassadørene. De skal trolig besluttet å igangsette medlemskapsprosessen.

Sverige og Finland samarbeider i utgangspunktet tett med Nato, noe som gjør det enklere å bli medlemmer. Tyrkias posisjon er likevel et usikkerhetsmoment. Tyrkiske myndigheter har kommet med sprikende signaler, og president Recep Tayyip Erdogan sier det vil være feil å innlemme Sverige og Finland i alliansen.

Uansett vil prosessen videre ta noe tid. Om et par uker ventes det at landene vil ha status som «inviterte medlemmer».

Deretter må de nye medlemmene godkjennes av nasjonalforsamlingene i alle de 30 eksisterende Nato-landene.