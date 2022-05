Snakket med Putin i 80 minutter: Presset på for «direkte, seriøse forhandlinger»

Will Smith i intervju: – Jeg har alltid tenkt på meg selv som en feiging

Saken oppdateres.

Oppfordringen til Vladimir Putin om å snakke direkte med president Volodymyr Zelenskyj kom under en 80 minutter lang samtale mellom de tre lederne lørdag.

Lederne for EUs to stormakter «insisterte på en øyeblikkelig våpenhvile og tilbaketrekking av russiske styrker», ifølge en uttalelse fra det tyske statsministerkontoret.

Odesa og korn-eksport

Scholz og Macron oppfordret også den russiske presidenten om å sørge for en bedring i den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen i Ukraina.

De franske og tyske lederne ba videre Russland om å løfte blokaden av den ukrainske havnebyen Odesa, slik at Ukraina kan eksportere korn, opplyser den franske presidentens kontor.

- Vi har begge notert oss løftet fra Russlands president om å gi skip adgang til havnen for korneksport, uten at dette utnyttes militært av Russland, hvis området først ryddes for miner, heter det videre.

Sult som våpen

Vestlige land har anklaget Russland for å bruke sult som et våpen i offensiven mot Ukraina.

Ifølge Kreml skal Putin ha svart at Russland er villig til å bidra til å finne muligheter for eksport av korn.

Putin skal også ha sagt til de to vestlige lederne at fortsatte våpenleveranser til landet som Russland har invadert er «farlig».

De franske og tyske referatene fra telefonsamtalen nevner verken sanksjonene mot Russland eller vestlig våpenstøtte til Ukraina.

