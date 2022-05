Tyrkia vil åpne grensene for passløse nordmenn

Saken oppdateres.

– Vi har fått grønt signal fra Ankara for å innføre et midlertidig tiltak. Det vil bety at nordmenn kan reise til Tyrkia og ikke trenge noe mer enn nasjonalt ID-kort, opplyser ambassadesekretær Shervindokt Najafpour ved den tyrkiske ambassaden i Norge til Nettavisen.

Tyrkia er ikke en del av EU/Schengen-området, og dermed er det i utgangspunktet krav om både pass og visum for å reise inn, men nordmenn kan allerede reise visumfritt i tre måneder til landet.

LES OGSÅ: Vurderer du å reise uten pass? Dette sier forsikringsselskapene

Ambassaden har sendt en forespørsel til Utenriksdepartementet, hvor det eneste kravet de har stilt er å få tilgang på system for å kunne verifisere ID-kort. Samtidig presiseres det at det ikke vil være mulig å reise inn med førerkort.

Nettavisen skriver at de har vært i kontakt med Justisdepartementet, som sier at de ikke vil klare å besvare henvendelsen tirsdag. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har opplyst at regjeringen jobber på høygir for å redde nordmenns drøm om sydenferie.

LES OGSÅ: Månedslange ventetider for å få pass: - Vi har advart om dette

Neste uke skal Stortinget behandle flere forslag for å avdempe passkøen. Mellom 300 000 og 400 000 nordmenn anslås nå å stå uten pass.