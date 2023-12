Det opplyser den tyrkiske forsvarsministeren Yasar Guler lørdag. De tre Nato-landene har diskutert saken i flere måneder. Planen skal signeres i Istanbul 11. januar.

– Minene blir lagt ut i både russiske og ukrainske havner. Noen ganger sliter de seg og kommer inn i våre farvann med havstrømmen, sier Guler.

Storbritannia varslet mandag at de vil overføre to britiske minesveipere til den ukrainske marinen, og at de sammen med Norge etablerer en koalisjon for å styrke landets sjøforsvar.