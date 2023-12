Totalt 59 kurdiske militssoldater er drept i angrepene, ifølge Tyrkias forsvarsminister Yasar Guler.

Han sier også at angrepene er et svar på at 12 tyrkiske soldater ble drept i sammenstøt med kurdiske militser i Nord-Irak fredag og lørdag forrige uke.

Tyrkiske myndigheter sier målene som ble angrepet, er koblet til den kurdiske militsen PKK.

Ifølge en talsmann for den kurdisk-ledede gruppen Syrian Democratic Forces ble minst åtte sivile drept i angrepene nordøst i Syria. Den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier at ytterligere 12 sivile ble skadd.

Tyrkia har gjentatte ganger angrepet baser og stillinger tilhørende PKK i både Nord-Irak og Syria. Både EU og USA har PKK på sine lister over terrororganisasjoner.