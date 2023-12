Dermed legger Duda ned veto mot regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Duda har vært en nær alliert for landets tidligere nasjonalkonservative regjering, som nylig ble erstattet av en EU-vennlig og liberal regjering.

Milliardbevilgningen fra den nåværende regjeringen var et forsøk på å sikre uavhengigheten til landets statseide presse.

I årene med en nasjonalkonservativ regjering har disse mediene vært ledet av nasjonalkonservative redaktører, og de befinner seg fortsatt i landets redaktørlokaler.

Donald Tusk, som nylig ble innsatt som statsminister, mener imidlertid at det trengs en mediereform som gjør pressen politisk uavhengig.

President Duda har halvannet år igjen av sitt mandat, og det at han legger ned veto mot budsjettforslaget, bærer bud om at det blir en vanskelig og konfliktfylt tid.

Enkelte observatører sier at Lov og rettferdighetspartiet, som nå er i opposisjon, ønsker å beholde kontrollen over pressen slik at den kan brukes som en plattform til å få fram partiets politiske budskap i forbindelse med neste års valg på nytt EU-parlament.