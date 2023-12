Fire av de sju mistenkte i saken er fengslet in absentia.

– De befinner seg trolig i utlandet, sier sikkerhetspolitisk rådgiver Jacob Kaarsbo i Tænketanken Europa til det danske nyhetsbyrået Ritzau. Han jobbet tidligere som sjefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

– Når de slår til og det er noen de har identifisert og velger å fengsle in absentia, så må det være noe politiet er tvunget til å gjøre før de får tak i dem, sier han.

Han legger til at det tyder på at de angivelige terrorplanene har vært så langt på vei og trusselen vurdert å være så stor at man ikke turte å vente.

Vil ikke ta sjanser

Politiets Efterretningstjeneste (PET) sa torsdag at saken har koblinger til gjengmiljøet, særlig den forbudte gruppa Loyal to Familia (LTF), og til utlandet.

– Noen skulle kanskje ønske at vi hadde holdt på lengre for å stå sterkere bevismessig, men vi kommer aldri til å gamble med sikkerheten, sa PET-sjef Flemming Drejer. Videre sa han at myndighetene er «oppmerksomme på jødiske steder».

Tre personer ble pågrepet torsdag morgen på flere steder rundt om i Danmark. I et rettsmøte natt til fredag ble to varetektsfengslet og én løslatt. Ytterligere en pågripelse ble gjort i Nederland i forbindelse med politiaksjonen.

Mye er uklart i saken, og politiet ba om såkalt dobbeltlukkede dører i fengslingsmøtet, altså at offentligheten verken får være til stede eller gis innblikk i siktelsene.

Bekymret Frederiksen

Statsminister Mette Frederiksen beskrev aksjonen torsdag morgen som «uhyre alvorlig».

– Det er så alvorlig som det kan bli. Jeg er glad for myndighetenes innsats, men det viser hva slags situasjon vi står overfor i Danmark, sa hun på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel.

Tidligere i desember advarte EUs innenrikskommissær Ylva Johansson om at terrorfaren hadde økt betydelig i EU som følge av krigen på Gazastripen.