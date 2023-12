Evangeliet sier at Maria og Josef dro fra Nasaret til Betlehem for å la seg skrive inn i manntall. Det var da de ankom Betlehem at Maria fødte Jesus, ifølge evangeliet.

Al Jazeera har sett på hvordan den reiseruten ville ha vært i dag. Maria og Josef måtte da ha klart å ta seg forbi flere veisperringer, som det er umulig å krysse uten å ha ID-papirer som er godkjent av Israel.

Reisen ville normalt sett ha tatt bare et par timer i bil. Langs ruten ligger både palestinske flyktningleirer og flere ulovlige israelske bosetninger.