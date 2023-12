Angrepet var blant de dødeligste enkeltangrepene mot israelske soldater som er utført av palestinske militante, siden israelske styrker tok seg inn i Gaza, sa militæret i en uttalelse.

Det er et tegn på at Hamas' sterke motstand fremdeles utgjør en sterk trussel, selv to måneder inn i krigen, ifølge militæret.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at det er en krevende dag, men avviser internasjonalt press for en ny våpenhvile.

– Vi fortsetter til det er over, og det er ikke et spørsmål. Jeg sier dette til tross for den store smerten og internasjonalt press. Ingenting kan stoppe oss. Vi fortsetter til slutten, til seier er oppnådd og ingenting annet, sa han til israelske militærledere etter angrepet.

Angrepet fant sted etter at Israels militære nylig hevdet å ha brutt gjennom Hamas' kommandostruktur nord i Gaza. De israelske styrkene skal ha omringet gjenværende Hamas-soldater, drept flere tusen militante og pågrepet flere hundre.