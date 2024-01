Det er ikke kjent når det nye regjeringslaget vil kunngjøres eller hvem som skal byttes ut. 34 år gamle Attal ble utnevnt til statsminister tirsdag etter Élisabeth Bornes avgang. Macron håper trolig på å bruke skiftet til å blåse liv i populariteten til partiet sitt før valget til EU-parlamentet i juni.

Både innenriksminister Gérald Darmanin og finansminister Bruno Le Maire er innstilt på å fortsette i jobbene sine. Darmanin sier til franske medier at han er sikker på at jobben forblir hans, mens Le Maire la fram finansdepartementets planer for det kommende året på mandag.

Utbredt misnøye med Macron etter en upopulær pensjonsreform og økte levekostnader gjør at partiet hans ligger bakpå på meningsmålingene i forkant av EU-valget.