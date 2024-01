Departementet opplyser ifølge det palesinske nyhetsbyrået Wafa at ytterligere 7539 er såret i krigføringen som har fulgt Hamas-angrepet 7. oktober.

I tillegg skal 221 lærere og andre tjenestepersoner i utdanningssektoren være drept, og 278 offentlige skoler og 65 FN-drevne skoler skadd eller ødelagt i angrep.

FN sier at organisasjonens anlegg brukes som nødoppholdsrom for 1,4 millioner av de 1,9 millioner som er blitt internt fordrevet på Gazastripen. Det har kommet en lang rekke meldinger om drepte og sårede i israelske angrep mot skolebygg.

Israel anklager islamistbevegelsen Hamas, som kontrollerer Gazastripen, for å systematisk bruke skoler, moskeer og sykehus til militære formål.

Videre hevder det israelske mlitæret at israelske soldater har blitt angrepet fra skoler, at det er skutt raketter fra dem mot israelske byer og landsbyer, og at det er funnet våpen i skoler. Hamas avviser anklagene.