Totalt mistet 74.000 mennesker livet som følge av jordskjelv, uvær og skred i 2023, sa det tyske forsikringsselskapet tirsdag da det la fram sin årlige rapport for naturkatastrofer.

Det var i jordskjelvet i Tyrkia og Syria i februar i fjor at flest mennesker mistet livet, der antallet var på 58.000 døde. Fjorårets dødstall er det høyeste siden 2010, ifølge sjefgeolog Ernst Rauch i München Re.

Selskapet har dokumentert ødeleggelser forårsaket av naturkatastrofer over hele verden i flere tiår. De totale økonomiske tapene på 2590 milliarder kroner i fjor samsvarer med gjennomsnittet for de siste fem årene.

Historiske tall justert for prisvekst viser at naturkatastrofer blir stadig dyrere. Tiåret mellom 2013 og 2022 viser at kostnadene var i snitt på nær 2400 milliarder kroner årlig, mens gjennomsnittet i de 30 årene fra 1993 til 2022 var i underkant av 1900 milliarder kroner.