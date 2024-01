Kina har sagt at de en dag skal ta kontroll over den selvstyrte øya. Samtidig krever den amerikanske Kongressen at Taiwan forsynes med våpen for å kunne forsvare seg.

Sist måned godkjente det amerikanske forsvarsdepartementet en våpenpakke verdt 300 millioner dollar – drøy 3 milliarder kroner – for å styrke Taiwans kommandosystemer. Det fikk Kina til å varsle uspesifiserte mottiltak mot selskaper som var involvert i avtalen.

Søndag offentliggjorde Kinas utenriksdepartement en liste over fem selskaper som ilegges sanksjoner: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat og Data Link Solutions.

– Mottiltakene innebærer sperring av selskapenes eiendeler i Kina, inkludert fast eiendom, og at personer og organisasjoner i Kina forbys å handle eller samarbeide med dem, sier departementet i kunngjøringen.

– USAs salg av våpen til Taiwan gjør stor skade på Kinas suverenitet og sikkerhetsinteresser, heter det videre.