– Vi vil at denne krigen skal ta slutt så snart som mulig, sier Blinken ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Utenriksministeren er på sin fjerde tur til Midtøsten siden krigen brøt ut mellom Israel og Hamas 7. oktober. Han snakket med pressen i Tel Aviv tirsdag etter møter med blant andre Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Den daglige kostnaden for sivile i Gaza, spesielt barn, er altfor høy, sier utenriksministeren.

Kampene raser

Blinken var også i Israel 30. november. Siden er over 9000 palestinere drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter. Til sammen er over 23.200 mennesker drept i Gaza-krigen, de aller fleste sivile, ifølge myndighetene. Tusenvis av andre er savnet og fryktes å være begravd i ruinene.

USA har den siste måneden presset på for at Israel må dempe krigføringen slik at den koster færre sivile liv. Men så langt er det lite som tyder på at Israel har latt seg overtale.

Kampene raste i de sørlige og sentrale delene av Gazastripen mens Blinken holdt sin pressekonferanse. Samtidig utvekslet israelske styrker og Hizbollah-militsen på ny ild i grenseområdene mellom Libanon og Israel.

Støtter Israels rett til selvforsvar

Blinken gjentok i sine møter med israelske ledere at USA støtter Israels rett til å forsvare seg og å hindre en gjentakelse av terrorangrepene 7. oktober. Rundt 1200 mennesker ble drept da Hamas gikk til angrep på Israel.

Han ba videre Israel unngå ytterligere sivil skade og beskytte sivil infrastruktur i Gaza, ifølge talsmann i det amerikanske utenriksdepartementet Matthew Miller.

Israels opptrapping sentralt og sør i Gaza har katastrofale konsekvenser for sivilbefolkningen, advarer FN.

Ber om mer nødhjelp

Kampene forhindrer leveranser av nødhjelp, og tre store sykehus kan bli tvunget til å stenge dørene. I tillegg er hele Gazas befolkning på 2,3 millioner rammet av en matkrise, der 576.000 personer ifølge FN lider av katastrofal sult eller hungersnød.

– Mer mat, mer vann, flere medisiner og andre basisvarer er nødt til å komme inn i Gaza. Og straks de er i Gaza, er de nødt til å bli brakt på mer effektivt vis til folk som trenger dem, sier Blinken.

Men USA vil fortsatt ikke slutte seg til kravene om en våpenhvile, ifølge Det hvite hus. I desember stemte Norge og 152 andre land for en resolusjon som tok til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. USA var blant bare ti land som stemte imot.

Håper på retur

Han sa videre at palestinere som er drevet på flukt i krigen, må få vende hjem så snart forholdene tillater det. Israel har ifølge Blinken gått med på at et FN-team kan vurdere situasjonen på Nord-Gaza med sikte på en trygg retur for fordrevne palestinere.

– Det vil avgjøre hva som må gjøres for å tillate at fordrevne palestinere kan vende trygt tilbake til nord, sa Blinken.

1,9 millioner palestinere er drevet på flukt fra kampene siden 7. oktober, de aller fleste av dem til Sør-Gaza. Israel har signalisert at de er i ferd med å fullføre kampen mot Hamas i nord og trappe ned sin krigføring der.

USA har avvist ethvert forslag om å bosette palestinere utenfor Gaza, slik enkelte ytterliggående israelske ministre har tatt til orde for.

Ønsker palestinsk stat

Utenriksministeren ba også Israel om å slutte å svekke palestinernes muligheter til å styre seg selv.

– Israel må være en partner for palestinske ledere som er villige til å lede sitt folk. Og Israel må slutte å ta skritt som undergraver palestinernes evne til å styre seg selv på effektivt vis, sa Blinken.

Opprettelsen av en palestinsk stat er fortsatt nøkkelen til en langsiktig løsning, fastholder utenriksministeren.

Avviste folkemordanklager

Tirsdag sa Blinken også at USA mener Sør-Afrikas folkemordanklager mot Israel er verdiløse.

Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag holder torsdag et første rettsmøte i saken der Sør-Afrika har anklaget Israel for folkemord under Gazakrigen. Sør-Afrika har bedt FN-domstolen beordre stans i krigføringen mens saken behandles.

Israel har beskrevet anklagene som absurde ærekrenkelser.