Skipet MV Bahijah la ut fra Fremantle i det vestlige Australia 5. januar, men måtte returnere på grunn av den skjerpede sikkerhetssituasjonen. Om bord var rundt 14.000 sau og 2000 kveg.

Dyrevelferdsaktivister og enkelte politikere har kritisert behandlingen av dyrene, men regjeringen og industrien sier at de etter forholdene har det fint.

Den australske regjeringen avviste i forrige uke en forespørsel fra eksportøren om å frakte dyrene til Israel ved å seile rundt Afrika, en nesten fem uker lang reise som ville forlenget dyrenes tid på skipet til mer enn to måneder.

– All buskap fra MV Bahijah vil settes på land fra mandag 12. februar, for så å bli fraktet med lastebil fra havna i Fremantle til passende anlegg i Vest-Australia, heter det i en uttalelse fra landets landbruksdepartement.

Videre heter det at lossingen av dyrene vil ta dager, og at dyrene i tråd med australske retningslinjer vil settes i karantene. Fire kyr og 60 sau har dødd på skipet siden seilasen startet, ifølge departementet, som videre understreker at dette er mindre enn forventet.

Det ventes at de fleste av dyrene vil bli eksportert på nytt etter en kort periode på land, ifølge Geoff Pearson i bondegruppa WAFarmers.

Australia eksporterte mer enn 500.000 levende sauer i fjor og like mange kveg. Labor-regjeringen har lovet å forby eksport av levende sau, men dette er blitt møtt med skarp kritikk fra næringen, som argumenterer for at et slikt forbud vil gjøre folk arbeidsløse og ødelegge landbrukssamfunn.