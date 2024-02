– I morges ble en matkolonne som ventet på å komme inn til Nord-Gaza, truffet av skyts fra den israelske marinen, skriver UNRWAs Gaza-sjef Thomas White på X/Twitter mandag.

UNRWA er forkortelsen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

White skriver at ingen ble skadd. Han har også lagt ut et bilde av lastebilen som ble truffet.

Matmangelen er stor på Gazastripen, og FN meldte nylig at én av fire innbyggere sulter. I tillegg har Verdens helseorganisasjon (WHO) advart om at det er stor risiko for hungersnød. Det vil si at mange mennesker kan komme til å dø på grunn av matmangel.

Israel har siden 7. oktober-angrepet lagt strenge restriksjoner på nødhjelpen som slipper inn i det palestinske området. Det har knapt kommet noe mat inn til den nordlige delen av Gaza, der innbyggere har oppgitt at de har begynt å spise dyrefôr fordi de mangler mat.

FNs matvarefond har gang på gang bedt Israel slippe mat inn til Nord-Gaza.