Rådet oppfordrer tirsdag alle parter til å samarbeide med Sigrid Kaag, som er koordinator for humanitær hjelp og gjenoppbygging i Gaza.

Uttalelsen fra rådets 15 medlemsland kommer etter at Kaag, for første gang siden hun ble utnevnt for en måned siden, orienterte Sikkerhetsrådet bak lukkede dører.