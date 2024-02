Meldingen om angrepet kom like etter midnatt natt til tirsdag.

Ifølge sikkerhetsselskapet Ambrey meldes det ikke om skadde besetningsmedlemmer. Skipet, som seiler under Barbados-flagg, skal ha fått skader på babord side.

Det britiske sjøfartsdirektoratet (UKMTO) opplyser at den vakthavende om bord på skipet meldt at et prosjektil ble avfyrt fra et lite fartøy. Prosjektilet skal ha truffet og ført til mindre skader på vinduene på brua.

Angrepet skjedde 57 nautiske mil fra den jemenittiske kysten.

De Iran-støttede houthiene sier at angrepene mot skipsfart i Rødehavet er i solidaritet med palestinerne på Gazastripen, og de har lovet å fortsette med dem.