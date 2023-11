Johnson har ikke råd til at flere enn fire republikanere i Representantenes hus går imot forslaget, da de har et knapt flertall. Men til nå har sju republikanere vist motvilje til å stemme for Johnsons forslag.

– Jeg er motstander av forslaget, da det ikke inneholder noen utgiftsreduksjoner, ingen grensesikkerhet og ingen politiske seire, sier kongressmedlem Bob Good i sosiale medier.

Forslaget fra republikanske Johnson innebærer at deler av den føderale statlige driften finansieres fram til 19. januar, mens andre deler får penger fram til 2. februar.

Huset og Senatet – der demokratene har flertall – må bli enige om en finansieringsløsning president Joe Biden kan godkjenne innen fredag for å unngå at pengene tar slutt. Uten nye bevilgninger må nasjonalparker stenge, en rekke tjenester og aktiviteter i føderal regi blir rammet og så mange som 4 millioner offentlige ansatte vil ikke få lønn som normalt.