Det går mot kaldere tider i Ukraina, noe som fører til et økende nødhjelpsbehov i utsatte lokalsamfunn.

– Informasjonen vi mottar gjennom partnere og kolleger, tegner et bilde av forferdelige forhold for dem som ikke nås av hjelpearbeidere. Det er nå viktigere enn noensinne at alle parter sikrer at sivilbefolkningen får tilgang på nødhjelp, sier Egeland i en pressemelding.

Denne uken besøker Egeland flere ukrainske byer, blant annet Odesa, Kyiv, Dnipro, Kharkiv, Mykolaiv, Izyum og Kherson.

Ifølge Flyktninghjelpen er det betydelig nødhjelpsinnsats i Ukraina, men i flere områder kontrollert av Russland, når ikke nødhjelpen inn. Krigens herjinger hindrer nødhjelpen i å komme fram til mer enn fire millioner mennesker i disse områdene.

– Jeg oppfordrer alle involverte parter til å sikre at nødhjelp uhindret når fram i tide til alle berørte områder, uavhengig av hvem som har kontroll.