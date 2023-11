En ny FN-rapport om utslippsutviklingen ble presentert tirsdag. Her er nedgangen fram mot 2030 sett i forhold til utslippsnivået i 2019.

– Gapet mellom det som trengs, og det som gjøres, er mer urovekkende enn noen gang, sier FNs generalsekretær António Guterres.

I den nye rapporten undersøkes effekten av målene om utslippskutt som verdens land har meldt inn til FN i tråd med Parisavtalen. Samlet sett vil utslippsmålene innebære et utslippskutt på 2 prosent innen 2030.

Dette er veldig mye mindre enn det som trengs for å hindre at den globale oppvarmingen overstiger 1,5 grader.

Viktige målsettinger i Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og helst under 1,5 grader. Så langt har temperaturen på jorda steget omtrent 1,2 grader, noe som har bidratt til hyppigere hetebølger, tørkeperioder, styrtregn og andre former for ekstremvær.