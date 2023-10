En palestiner hviler inne i en smuglertunnel i Rafah, på grensen mellom Egypt og den sørlige Gazastripen 30. september 2013. En omfattende labyrint av tunneler bygget av Hamas strekker seg over hele Gazastripen, og skjuler både Hamas-krigere, våpen og de over 200 gislene Hamas tok under angrepet på Israel 7. oktober.