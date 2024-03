– Vi sitter her for å protestere mot det pågående systemet som fører til at folk dør som en konsekvens av klimakrisen allerede i dag, sier Thunberg til nyhetsbyrået TT.

Aktivistene har ikke fått tillatelse til demonstrasjonen på forhånd, men en talsperson for dem sier at aktivistene «er her for å bli».

Thunberg sier at aksjonen har som mål å presse fram «umiddelbare drastiske utslippsreduksjoner».

Aktivistene blokkerer kun hovedinngangen til Riksdagen, så de folkevalgte kan ta seg inn i bygningen via andre innganger.