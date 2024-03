Alexander Graf Lambsdorff møtte mandag opp i det russiske utenriksdepartementet i Moskva, ifølge flere medier.

Nylig ble det publisert opptak av telefonsamtaler mellom personer internt i det tyske luftforsvaret, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass. Samtaleemnet var muligheter for å overføre Taurus-krysserraketter til Ukraina, og disse samtalene ble avlyttet av russiske myndigheter, ifølge Tass, som mener dette er bakgrunnen for at Lambsdorff er kalt inn på teppet.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA var imidlertid mandagens møte planlagt en stund i forveien. De har ikke lykkes i å få en kommentar fra ambassadøren.