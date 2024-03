– Når det gjelder å bekjempe narkotikahandel, er samarbeid viktig, slår statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet fast overfor NTB.

Statssekretæren var mandag i Brussel for å delta på EUs justisministermøte. Det skulle blant annet handle om Schengen, som Norge er en del av, og grensekontroll.

Høyt på dagsordenen står også intensivert samarbeid for å bekjempe narkosmugling.

– Det handler om alt fra deling av informasjon og tettere politisamarbeid. Jeg er glad for at det belgiske formannskapet har løftet narkotikahandel høyt, sier Aasen.

– Må diskutere løsninger

Han viser blant annet til den nye havnealliansen i EU, som belgiske myndigheter har tatt initiativet til. Alliansen ble etablert i slutten av februar.

– Har Norge noe spesielt dere vil legge på bordet her?

– Det å diskutere løsninger, hvordan vi kan jobbe enda bedre fremover, blir viktig. For Norge er internasjonalt samarbeid om kriminalitetsbekjempelse svært viktig. Vi har avtale med Europol, som er et viktig organ i denne sammenhengen, sier Aasen.

På møtet skal også et såkalt Schengen-barometer presenteres. Den viser blant annet grad av menneskesmugling på EUs yttergrenser.

– Dette med grensekontroll, kontroll på Schengens yttergrenser, blir bare viktigere og viktigere. Jeg opplever at det er økt bevissthet rundt det i alle europeiske land, sier Aasen.

Schengen-avtalen på bordet

På møtet inviteres i tillegg alle Schengen-landene til å reflektere rundt avtalen, som neste år runder 40 år. En mulig revisjon av avtalen kan komme senere, opplyser en høytstående EU-diplomat til NTB.

Hva Norge eventuelt vil gå inn for av endringer, er for tidlig å si, mener Aasen. Samtidig er han opptatt av at systemet er så effektivt som mulig.

– Dette med irregulær migrasjon er jo en stor utfordring. Det må man sørge for å ta tak i for å kunne håndtere på en god måte, sier han.