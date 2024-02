Det tyske forsvarsdepartementet bekrefter at det har vært en «dronehendelse» som involverte et alliert land. De sier ikke hvilket land. Hendelsen fant sted mandag.

Forsvarsminister Boris Pistorius sier at fregatten Hesse åpnet ild etter at mannskapet ikke klarte å identifisere en ukjent drone. Han føyde til at målet ikke ble truffet.

– Dronen viste seg å være en rekognoseringsdrone, sa Pistorius under et besøk i byen Oberviechtach onsdag.

Ifølge magasinet Der Spiegel avfyrte fregatten to luftvernraketter mot dronen, men begge skal ha styrtet i sjøen som følge av «teknisk feil». Uten å oppgi kilde skriver magasinet at det var en amerikansk Reaper-drone fregatten skjøt mot.

Ifølge Der Spiegel kan dronen ha vært del av et amerikansk innsats i området som ikke hadde noe med oppdraget i Rødehavet å gjøre.