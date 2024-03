Så langt har Trump gått til topps i alle delstatene der Det republikanske partiet har hatt nominasjoner, med unntak av i hovedstaden Washington D.C., der Nikki Haley vant søndag.

Tirsdag skal Republikanerne gjennomføre nominasjonsvalg i 15 delstater og ett territorium. Antallet gjør at dagen kalles supertirsdag. Historisk sett pleier supertirsdagene å være avgjørende i kampen om nominasjonene.

– Vi har på sett og vis vært om bord i en rakett. Vi har blitt skutt opp som en rakett, til den republikanske nominasjonen, sa Trump på et valgmøte i Richmond i Virginia i helgen, der han viste til nominasjonsseirene i Iowa, New Hampshire, Nevada og South Carolina.

President Joe Biden, som ligger bak Trump på meningsmålingene, må nomineres i sitt eget parti. Men en Biden-seier i nominasjonsprosessen til Det demokratiske partiet blir sett på som en formalitet.

Utfallet ventes dermed å bli en reprise fra forrige presidentvalg, med to aldrende menn. Men 52-årige Haley har sagt at hun ikke gir opp.

Haley har sagt at Trump er for gammel, hun har stilt spørsmål ved hans mentale tilstand, hun har sagt at trumpismen har blitt avvist i mellomvalg etter 2016, og hun tror at folk kommer til å avvise ham igjen i november. Haley har også advart mot det hun beskriver som «kaos» rundt Trump, som er involvert i flere juridiske prosesser.