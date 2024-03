Begge er ettersøkt for angrep på ukrainsk infrastruktur i perioden oktober 2022 til mars 2023, opplyser ICC tirsdag.

– Det er grunn til å tro at de to er ansvarlige for rakettangrep fra russiske styrker under deres kommando mot Ukrainas elektrisitet-infrastruktur fra minst 10. oktober til minst 9. mars, heter det i kunngjøringen fra domstolen.

Sokolov og Kobylasj anklages for å ha vært ansvarlige for målrettede angrep mot sivile mål og for å ha forårsaket overdreven skade på sivile eller sivile formål, skriver ICC.

Admiral Viktor Sokolov var på det gjeldende tidspunkt sjef for den russiske Svartehavsflåten, mens Sergej Kobylasj, som er generalløytnant i den russiske hæren, på det tidspunktet han er ettersøkt for, var i ledelsen i det russiske flyvåpenet, ifølge kunngjøringen fra ICC.

Mykhajlo Podoljak, rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, kaller arrestordren for svært symbolsk viktig.

– Det er på det rene at Russland denne gangen ikke kan vri seg unna ansvar for overlagte og storskala krigsforbrytelser, sier han.