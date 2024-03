Planen kommer på siden av regjeringens eksisterende problemer med å gjennomføre en omstridt plan for å sende asylsøkere til Rwanda mens søknadene deres blir behandlet, melder The Times.

Den planen ble først lagt fram i 2022, men har siden støtt på en rekke juridiske problemer. I fjor konkluderte den britiske høyesteretten med at å sende asylsøkere til Rwanda er ulovlig i henhold til folkeretten, noe regjeringen nå prøver å finne en vei rundt.

Men tidligere i år inngikk de en separat avtale med Rwanda om å sende folk hvis asylsøknad allerede har blitt behandlet, og avvist, til landet mot betaling, skriver avisen. De som frivillig reiser til Rwanda, vil da få utbetalt opp mot 3000 pund, litt over 40.000 kroner.

– Vi utforsøker muligheten for frivillig omplassering for de som ikke har rett til å være her, til Rwanda, heter det i en uttalelse fra innenriksdepartementet.