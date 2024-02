Den tidligere presidenten og den nåværende lederen i kampen om å bli nominert som Det republikanske partiets presidentkandidat nekter på nytt å kritisere Russlands leder Vladimir Putin etter at Navalnyj døde i fengsel i forrige uke.

USAs president Joe Biden og Trumps motstander i nominasjonskampen, Nikki Haley, har begge kritisert Putin. Trump fikk på nytt anledning til å gjøre det samme da han deltok på et time langt innslag hos Fox News tirsdag.

Trump brukte tiden sin på blant annet å kritisere boten på 355 millioner dollar som han er ilagt i en bedragerisak i New York. Han sa at boten «er en form for Navalnyj».

– Det er en form for kommunisme eller fascisme, la Trump til.

Selv etter å ha blitt oppfordret til det av programleder Laura Ingraham, nevnte ikke Trump Putin da han ble spurt om Navalnyj. Trump sa imidlertid at det er «en svært trist situasjon».

– Han var en svært tapper fyr fordi han dro tilbake til Russland. Han kunne ha holdt seg unna, og oppriktig gtalt ville det trolig ha endt langt bedre hvis han holdt seg unna og snakket utenfor Russlands grenser, sa Trump til Fox News.

Føler seg forfulgt

Så la Trump til:

– Dette skjer i vårt land også. Vi er i ferd med å bli et kommunistland på mange måter. Jeg har åtte eller ni rettssaker mot meg som følge av at jeg driver med politikk, sa Trump.

– Hvis jeg tapte på meningsmålingene, ville de ikke engang ha snakket om meg og jeg ville ikke ha hatt noen juridiske utgifter, hevdet ekspresidenten.

Trump har brukt den juridiske motstanden for å fyre opp tilhengerne og hevder at rettssakene «bar er en måte å skade meg på i valget».

Trump har lenge unnlatt å kritisere Russland i like stor grad som andre vestlige ledere, og noen ganger har han også gitt uttrykk for åpen beundring for Putin, som han har omtalt som et «geni».

Forrige gang Trump nevnte Navalnyj var søndag, da han i et innlegg på sitt sosiale nettverk Truth Social skrev at Navalnyjs dødsfall hadde gjort Trump «mer oppmerksom på det som skjer» i USA. Trump utdypet ikke, men har gjentatte ganger hevdet at rettsprosessene er politisk motivert.

USAs president Joe Biden kritiserte tidligere tirsdag Trumps Truth Social-innlegg.

Biden: – Hvorfor kan ikke Trump bare si det?

– Han sa, og jeg siterer: «Vi er et land i forfall, et sviktende land». Hvorfor skylder Trump alltid på Amerika? Putin er ansvarlig for Navalnyjs død. Hvorfor kan ikke Trump bare si det? spurte Biden.

– Den tidligere presidenten, Trump, og andre republikanere, nekter å stille Putin til ansvar for dødsfallet. I stedet sa Trump at Navalnyjs dødsfall fikk han til å innse hvor fælt Amerika er, sa Biden.

Trumps Fox News-opptreden tirsdag fant sted foran publikum på direktesendt fjernsyn tirsdag i Greenville i delstaten South Carolina, fire dager før Det republikanske partiet holder nominasjonsvalg der.