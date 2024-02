Mandag ettermiddag ble svensk Nato-medlemskap godkjent av Ungarns nasjonalforsamling. Landet er det siste i rekken til å godkjenne søknaden. Dermed er det kun formalia i veien for at Sverige slutter seg til alliansen og gjør slutt på over 200 års nøytralitet.

Kristersson var i Budapest sist fredag for å gjennomføre noen siste forhandlingsframstøt.