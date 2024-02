Israels militære styrker (IDF) bekrefter at de har spesialstyrker inne på Nasser-sykehuset. De hevder det er en «presis og begrenset operasjon» for å finne likene av israelske gisler som de mener Hamas holdt på sykehuset. Det skal ikke være behov for å evakuere leger eller pasienter, sier talspersonen Daniel Hagari.

Israel anklager regelmessig Hamas for å bruke sykehus og annen sivil infrastruktur for å skjule sine krigere.

Gazas helsedepartement sier på sin side at det har vært mye skyting under aksjonen, og at israelerne har beordret legene til å flytte alle pasienter til en eldre bygning som ikke er rigget for å behandle dem.

– Mange kan ikke evakuere seg selv, deriblant dem som har amputert bein og armer, har kraftige brannskader eller er eldre, sier talspersonen Ashraf al-Qedra i et intervju med Al Jazeera.

Sykehuset har i stor grad vært avskåret fra omverdenen de siste ukene. Tusenvis av flyktninger kom til sykehuset for å slippe unna israelske styrker, men Israel åpnet for kort tid siden en korridor som de kunne unnslippe gjennom.

Torsdag morgen skjøt israelske styrker inn på sykehuset, og en pasient skal ha blitt drept, ifølge leger ved sykehuset.