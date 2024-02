Ulykken omfatter 15 personbiler og to lastebiler. Den skjedde i sørgående kjørefelt like etter klokken 10 onsdag formiddag, melder SVT. Det lokale sykehuset, Skellefteå lasarett, har innført kriseberedskap, ifølge kanalen.

Seks ambulanser og en luftambulanse er på plass på ulykkesstedet. Så langt er det uklart hvor mange som er skadd og hvor alvorlig skadene er.

– Det er en lang kjedekollisjon som har skjedd i to omganger, med 15 biler og to lastebiler. Så den er svært omfattende. Vi jobber for å få alle som trenger behandling sendt av sted med ambulanse så fort som mulig, sier nødsentralens operatør til SVT.