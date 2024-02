Avstemningen skjer trolig på tirsdag, og USA ventes å legge ned veto mot resolusjonen, slik de har gjort mot lignende resolusjoner tidligere.

Algeria fremmet et resolusjonsutkast for to uker siden, og ba lørdag om at Sikkerhetsrådet behandler den tirsdag, sier diplomater til Reuters. Om den skal bli vedtatt, må den få støtte av minst ni av rådets 15 medlemmer, og ingen av de faste medlemmene – USA, Storbritannia, Russland, Kina og Frankrike – kan legge ned veto.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield har imidlertid varslet at USA vil gjøre nettopp det, fordi hun mener resolusjonen kan sette de pågående forhandlingene om en våpenhvile i spill.

– USA støtter ikke at vi tar opp denne resolusjonen. Om den kommer opp til avstemning slik den er utarbeidet, vil den ikke bli vedtatt, sa hun i en uttalelse lørdag.

Det er pågående forhandlinger mellom USA, Egypt, Israel og Qatar om et opphold i krigshandlingene og utveksling av fanger og gisler.

– Det er kritisk at andre parter gir denne prosessen den beste muligheten til å lykkes, istedenfor å presse fram resolusjoner som setter den, og muligheten for et varig opphør av krigshandlingene – i spill, sier Thomas-Greenfield.