Matthew Miller sier at Israels mer målrettede evakueringsordrer en «en forbedring» i forhold til å be en hel by om å evakuere. Noen aspekter av de israelske operasjonene sør på Gazastripen ser annerledes ut enn det tidligere angrepet i nord, mener han.

Kraftige israelske luftangrep rammet den sørlige delen av Gazastripen mandag. Flere titall palestinere ble drept og såret, også i områder der Israel har bedt folk om å søke tilflukt, skriver nyhetsbyrået Reuters, med henvisning til opplysninger fra lokale innbyggere og journalister på stedet.

USA, som er Israels nærmeste allierte, har oppfordret landet til å gjøre mer for å skjerme sivile sør på Gazastripen enn under operasjonen nord på Gazastripen i november.