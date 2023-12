Blant de tiltalte er 26 personer anklaget for å ha vært medlem av det landsomfattende høyreekstreme Reichsbürger-nettverket tilknyttet aristokraten og forretningsmannen prins Heinrich XIII Reuss, i tillegg til en kvinne som er anklaget for å støtte gruppen.

– De tiltalte er sterkt mistenkt for medlemskap i en terrororganisasjon samt forberedelse av landsforræderi, heter det i en uttalelse fra påtalemyndigheten.

Gitt størrelsen på nettverket og kompleksiteten til det angivelige komplottet, vil de tiltalte bli stilt for retten i tre overordnede regionale domstoler i Frankfurt, München og Stuttgart.

Det var i desember i fjor at tysk politi utførte raid over hele Tyskland og pågrep personer de mente blant annet hadde til hensikt å utføre et væpnet angrep på den tyske nasjonalforsamlingen.