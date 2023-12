– Vi er nesten i mål, lovet Spanias finansminister Nadia Calviño fredag morgen. Landet har i høst formannskapet i Rådet.

Striden handler først og fremst om at land som Frankrike og Italia ønsker å unnta investeringer i forsvar og klima når budsjettunderskuddet skal beregnes. Det har fått Tyskland og en del nordiske land til å sette seg på bakbeina.

Samtidig krever blokken med Tyskland i spissen at det kommer på plass strengere regler for svært gjeldsutsatte land om å kutte årlige underskudd raskere, skriver Politico.

Spania har nå lagt et forslag på bordet som skal roe gemyttene, skriver nyhetsbyrået TT.

– Vi mener det spanske formannskapets kompromiss er et betydelig fremskritt sammenlignet med tidligere forslag, fordi det skaper grunnlag for et enklere og mer balansert system, sa Calviño på vei inn til møtet.

Målet er at reglene skal landes før årsskiftet slik at reformene ikke setter seg fast i forberedelsene til neste års EU-valg. Skulle ikke dagens møte bære frukter, kan det gå mot krisemøte rett før jul.

– Noen land trenger å behandle det som er på bordet på nasjonalt nivå. Og hvordan det enn går i dag, kan vi kalle inn et ekstra møte, sa Calviño.