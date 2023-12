Retorikken er hardere enn den pleier å være når Sør-Korea uttaler seg om nabolandet i nord. Uttalelsen ble gitt samtidig som sikkerhetstopper fra Japan og USA er i Seoul for å diskutere Nord-Korea.

Spenningen har økt etter at Nord-Korea sendte opp sin første overvåkingssatellitt for snart tre uker siden.

Tidligere har Nord-Korea gjentatte ganger testet både atomvåpen og langtrekkende raketter som også kan nå USA.

Forsvarsminister Shin Wonsik kom med uttalelsen da han fredag besøkte landet strategiske rakettkommando. Her ba han militære ledere om å være klare til å avfyre kraftige presisjonsstyrte raketter til enhver tid.

Han sa også at kommandosentralens oppgave er å gjennomføre dødelige angrep mot «hjertet og hodet» til fienden, «selv om typen provokasjoner kan variere».

Samme dag holdt Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver Cho Tae-yong samtaler med både sin japanske kollega Takeo Akiba og USAs Jake Sullivan.

Spenningene mellom de to landene på Koreahalvøya har økt etter at Nord-Korea skjøt ut sin første spionsatellitt 21. november, stikk i strid med FN-resolusjoner. Både USA, Japan og Sør-Korea fordømte utskytingen i sterke ordelag. Den blir tolket som et ledd i den nordkoreanske innsatsen for å forbedre teknologien for bygging av raketter, og for å etablere et rombasert overvåkingssystem rettet mot nabolandene.

Sør-Korea har siden kunngjort planer om å gjenoppta overvåking fra luften ved grensen, noe som førte til at Nord-Korea like etter gjenopprettet vaktposter i området, ifølge sørkoreanske tjenestemenn.

Både Sør-Korea og Nord-Korea har dermed brutt en avtale fra 2018, som skulle trappe ned de militære spenningene ved grensen.

De to landene er fortsatt formelt i krig, over 70 år etter at krigen startet. Begge land gjør krav på hele Koreahalvøya.