I ankesaken sa aktor torsdag at Sarkozy burde få betinget ett års fengsel, en mildere straff enn den opprinnelige domfellelsen. Han ble i september dømt til ett års fengsel.

Sarkozy har stått overfor en rekke juridiske problemer etter hans periode som president. Han har blitt siktet separat for korrupsjon, bestikkelser, salg av innflytelse og brudd på lover om valgkampfinansiering.

I torsdagens prosedyre sa aktor Bruno Revel at han fortsatt anser Sarkozy som skyldig i å «bevisst ha brutt den lovlige valgkampgrensen», men ikke for å ha opprettet, eller vært klar, over de ulovlige metodene for å skjule regelbruddet.

Sarkozy brukte nesten 43 millioner euro (rundt 550 millioner kroner med dagens kurs) på sin valgkamp i 2012, nesten det dobbelte av det tillatte beløpet på 22,5 millioner euro, ifølge anklagen.

– Jeg avviser på det sterkeste alt strafferettslig ansvar. Jeg håper å bevise at jeg aldri hadde kjennskap til bedrageri, at jeg aldri ba om at det ble begått bedrageri, og at jeg aldri tjente på bedrageri, har Sarkozy sagt tidligere.