FNs nødhjelpskontor (OCHA) skriver i en oppdatering at Israels luftangrep har tiltatt betydelig i styrke siden mandag ettermiddag.

– Det er ingen trygge steder i Gaza. Ikke sykehus, ikke tilfluktssteder eller flyktningleirer. Ingen er trygge. Ikke barn. Ikke helsearbeidere. Ikke humanitære arbeidere, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths.

Også rakettangrepene fra palestinske grupper mot Israel har økt, uten at det er meldt om dødsfall på israelsk side, opplyser FN.

Samtidig advarer FN mot at det de siste dagene er blitt enda vanskeligere å få nødhjelp inn på Gazastripen. De viser til mangel på lastebiler i Gaza og at det er færre ansatte som kan bidra på grunn av kamphandlingene.

– Fungerer ikke

FN kritiserer også at det er Rafah-grensekryssingen, som er ment for fotgjengere, som benyttes til å få inn kolonner med nødhjelp.

– Det fungerer ikke, sier Lynn Hastings, FNs humanitære koordinator for de okkuperte områdene.

For tredje dag på rad var det bare i Rafah – helt sør på Gazastripen, der svært mange internt fordrevne er samlet – at det er mulig å dele ut nødhjelp. I Khan Younis, der det har vært en rekke angrep, er det arbeidet stoppet opp.

Israels hær (IDF) har opprettet det de kaller sikre og ikke-sikre soner. Gjennom et interaktivt kart gir de sivilbefolkningen beskjed om å evakuere. FN påpeker at det denne uken har kommet titusener internt fordrevne til Rafah, mange fra Khan Younis.

Fordrevne må bo på gata

– Ettersom leirene i Rafah er overfylte, må de fleste nyankomne internt fordrevne slå seg ned i gatene og plasser rundt om i byen, skriver FN.

Det siste døgnet har det vært store angrep øst for Gaza by, i flyktningleiren Jabalia og i områdene øst for Khan Younis.

Blant annet ble minst 15 drept i et angrep i Jabalia tirsdag, ifølge FN.

Minst 16.248 palestinere er drept i krigen etter Hamas-angrepet på Israel, ifølge helsemyndighetene. Rundt 70 prosent av dem skal være kvinner og barn. Mange flere er savnet.

Ifølge FN har det også det siste døgnet vært angrep mot sykehus og helsefasiliteter. Et angrep traff i området rundt Kamal Adwan-sykehuset i Jabalia, mens to ambulanser fra Palestinsk Røde Halvmåne ble angrepet i Deir al Balah.

– Sykehusene i sør kan knapt håndtere de mange sårede, advarer FN.