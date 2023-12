Etter flere uker med fly- og artilleriangrep innledet det israelske forsvaret en bakkeoffensiv 27. oktober for å ødelegge Hamas' evne til å slå til mot mål i Israel.

Israel opplyste at rundt 1200 israelere ble drept under Hamas-angrepet 7. oktober, mens nær 16.000 mennesker skal blitt drept under den israelske offensiven, ifølge palestinske helsemyndigheter.