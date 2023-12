Det er ikke kjent hva tiltalen gjelder, ettersom rettsdokumentet ikke er offentliggjort ennå, melder kanalen

I oktober erklærte Biden seg ikke skyldig i å ha løyet om narkotikabruk da han kjøpte et våpen. Det var den første straffesaken mot et barn av en sittende amerikansk president.

Den tiltalen ble tatt ut etter at en dommer ikke ville akseptere et forslag til en avtale mellom påtalemyndigheten og Biden. Spesialetterforsker David Weiss gransker fortsatt presidentsønnen for mulige skattelovbrudd.