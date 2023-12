Visegeneralsekretær Miroslav Jenca orienterte onsdag sikkerhetsrådet om den løpende situasjonen. Han sa at Russland daglig angriper sivil infrastruktur, og at flere er blitt drept.

Russiske myndigheter har i det siste trappet opp angrepene mot boligområder, blant annet i hovedstaden Kyiv.

– Alle angrep mot sivile og sivilsamfunnets infrastruktur må opphøre umiddelbart. Slik handlinger er forbudt i henhold til internasjonal humanitær rett og kort og godt uakseptable, sa Jenca.

Truer atomkraftverk

Han la til at situasjonen er usikker for alle de fire atomkraftverkene i Ukraina. Kraftverket i Zaporizjzja er Europas største og mistet lørdag strømmen for åttende gang siden invasjonen.

FNs koordinator for humanitært arbeid, Ramesh Rajasingham, sa til sikkerhetsrådet at omfanget av drepte, skadde og ødeleggelser på livsnødvendig sivil infrastruktur er svimlende.

– Mange mennesker må klare seg uten varme, strøm og vann, særlig i sør og øst. Under iskalde forhold med mange minusgrader truer disse leveforholdene de svakeste, særlig de eldre og personer med handikapp, sa Rajasingham.

Nok en ekstrem vinter

Han sa at det etter 21 måneder med kamper er millioner av barn, kvinner og menn som står overfor nok en vinter med svært krevende forhold, samtidig som angrepene mot sykehus, strømnettet og leveranser av gass og vann trappes stadig opp.

USAs viseambassadør til FN, Robert Wood, minnet rådet om at Russland i fjor vinter systematisk forsøkte å ødelegge energinettverkene i årets kaldeste måneder.

Han la til at USA venter at Russland vil gjøre det samme i vinter, og at de målrettede angrepene mot forsvarssystemer rundt kraftstasjoner og nøkkelinstallasjoner allerede er i gang.