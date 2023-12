– Halvparten av innbyggerne sulter, ni av ti spiser ikke daglig. Behovene er massive, sier Carl Scau.

Av Gazas rundt 2,3 millioner innbyggere er over 1,9 millioner ifølge FN drevet på flukt fra sine hjem som følge av Israels angrep.

– Det er et spørsmål hvor lenge dette kan fortsette, for nå er det humanitær kollaps, sier Scau.

Betyr døden

Redd Barna deler WFPs bekymring og frykter at flere liv kan gå tapt som følge av sult og sykdom i Gaza, enn de over 17.000 som hittil er drept i israelske angrep. Over 7100 av de drepte er barn.

Familier i Gaza er fratatt alle muligheter til å overleve, advarer hjelpeorganisasjonen.

– Verdens handlingslammelse betyr døden for barna. De israelske myndighetene presser palestinske barn og familier inn i livsfarlige soner de kaller trygge. Jeg har sett barn og familier vandre rundt i gatene i Gaza uten mat, uten noe sted å gå og uten noe å overleve på, sier Redd Barnas landdirektør for de okkuperte palestinske områdene, Jason Lee.

Sammenbrudd

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer også og viser til et nesten totalt sammenbrudd i helsevesenet, vannforsyningen og sanitærsystemet i Gaza.

Mange drikker fra utrygge vannkilder for å overleve og dette øker risikoen for spredning av vannbårne sykdommer som kolera.